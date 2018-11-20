2018-11-20T19:18:28+03:00
Происшествия

Воронежские врачи дали свою версию смерти пенсионерки в онкодиспансере

Медики сообщили, что женщины умерла, когда ей проводили биопсию, от потери крови
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Теперь череда скандалов дошла и до онкодиспансера.Теперь череда скандалов дошла и до онкодиспансера.Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В Инстаграме руководитель пресс-службы воронежского облздрава Оксана Козлова выложила пост с изложением версии врачей о причинах смерти 66-летней женщины в Воронежском онкологическом диспансере.

По данным врачей, больной было необходимо провести диагностическую биопсию, чтобы понять, как дальше лечить. Если бы ее не делали, шансов выжить, по утверждениям медиков, у женщины не было. Несколько лет назад ей уже делали биопсию, тогда случилось сильное кровотечение, больную еле спасли. И сейчас и женщину, и ее родных предупреждали о риске. Однако история повторилась, на этот раз кровотечение оказалось смертельным.

Напомним, 20 ноября в Следственном комитете сообщили о возбуждении двух уголовных дел: по поводу смерти той самой 66-летней женщины и 56-летнего предпринимателя из Лосево Олега Осинина (ему также делали биопсию, вскоре после которой он умер). Разница была в том, что до этого Олег Федорович, по утверждению родных, был практически здоров. Жена, дочь и сын бизнесмена думали, что он всего лишь пройдет обследование по поводу затемнения в легких. По обоим случаям в СК возбудили уголовные дела по части 2 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (до трех лет лишения свободы).

На фоне двух скандалов в воронежской городской больнице № 3 с ампутацией ног 89-летней Марии Дроновой и оставленной в теле 37-летнего Александра Дмитриева большой марлевой салфеткой ситуация в воронежском здравоохранении оптимизма не вызывает. Мягко говоря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже проголосовали за зеленый пояс без Северного леса, парка "Оптимист" и яблоневого сада
Заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области ниже эпидпорога
Воронежских водителей предупредили о снеге и наледи
В четырех домах Воронежа по требованию ГЖИ провели теплоизоляцию труб горячего водоснабжения
Под Воронежем избрали нового главу Хохольского района
В лесу под Воронежем вырубят деревья, пораженные ясеневой златкой
Воронежские школьники приняли участие в конкурсе творчества и поэзии
Воронежский заповедник объявляет о начале ежегодной акции «Покормите птиц»
Воронежский полицейский попался при попытке продать свои "услуги" за 50 тысяч рублей
В Воронеже директор фирмы получил условный срок за смерть рабочего
Из-за «мусорной войны» жители дома в центре Воронежа остались без контейнерной площадки
Аэропорты Питера и Астрахани не хотят уступать Воронежу Петра Великого
Под Воронежем оштрафовали обматерившего врачей инвалида
В Воронежской области почти на 10% выросло количество бешеных животных
Воронежцы прохладно относятся к телевизорам