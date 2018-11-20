Под Воронежем избрали нового главу Хохольского района

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-20T18:32:33+03:00

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Во вторник, 20 ноября, депутаты Хохольского райсовета выбирали нового главу района. Кандидатами были и.о. главы администрации Михаил Ельчанинов и его заместитель Вячеслав Кожевников. Депутаты единогласно проголосовали за Ельчанинова. Он официально вступит в должность с 21 ноября.

Напомним, ранее занимавший эту должность Павел Пономарев сейчас сидит под домашним арестом. Дело в том, что местный бизнесмен в середине мая 2017 года пожаловался на то, что Пономарев якобы вымогал у него 430 тысяч рублей на постройку храма и строительные объекты. А когда своей цели не добился, перегородил вход в магазин предпринимателя бетонными плитами.

Сам Пономарев и его адвокат заявили, что утверждение о вымогательстве - наглая ложь. И никакие плиты не мешали пройти в торговую точку бизнесмена. Тем не менее в отношении главы района возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Однако он не терял надежды остаться на руководящем посту, подавал документы на конкурс, но в его финальную стадию выборов не попал.

Напомним, также, что молодых глав на прошлой неделе получили Лискинский и Павловский районы. В Лискинском легендарного Виктора Швецова сменил его зам - 44-летний Игорь Кирнос. В Павловском 45-летний банкир и экономист Максим Янцов занял место ушедшего в отставку Юрия Русинова.

Справка «КП»

Михаил Ельчанинов родился в 1964 году в Острогожском районе. В 1987 году с отличием окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище имени Андропова, в 2011-м – «Российскую академию государственной службы при Президенте РФ». Был главой Семилукского, а затем Репьевского района. С августа до 20 ноября 2018 года был заместителем главы администрации Хохольского района.