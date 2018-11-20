2018-11-20T18:32:33+03:00
Общество

Под Воронежем избрали нового главу Хохольского района

Место проштрафившегося Павла Пономарева занял уже поруливший Семилукским и Репьевским районом Михаил Ельчанинов
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Губернатор Воронежской области выразил удовлетворение работой Ельчанинова еще в июле.Губернатор Воронежской области выразил удовлетворение работой Ельчанинова еще в июле.Фото: с портала правительства Воронежской области.
Изменить размер текста:

Во вторник, 20 ноября, депутаты Хохольского райсовета выбирали нового главу района. Кандидатами были и.о. главы администрации Михаил Ельчанинов и его заместитель Вячеслав Кожевников. Депутаты единогласно проголосовали за Ельчанинова. Он официально вступит в должность с 21 ноября.

Напомним, ранее занимавший эту должность Павел Пономарев сейчас сидит под домашним арестом. Дело в том, что местный бизнесмен в середине мая 2017 года пожаловался на то, что Пономарев якобы вымогал у него 430 тысяч рублей на постройку храма и строительные объекты. А когда своей цели не добился, перегородил вход в магазин предпринимателя бетонными плитами.

Сам Пономарев и его адвокат заявили, что утверждение о вымогательстве - наглая ложь. И никакие плиты не мешали пройти в торговую точку бизнесмена. Тем не менее в отношении главы района возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Однако он не терял надежды остаться на руководящем посту, подавал документы на конкурс, но в его финальную стадию выборов не попал.

Напомним, также, что молодых глав на прошлой неделе получили Лискинский и Павловский районы. В Лискинском легендарного Виктора Швецова сменил его зам - 44-летний Игорь Кирнос. В Павловском 45-летний банкир и экономист Максим Янцов занял место ушедшего в отставку Юрия Русинова.

Справка «КП»

Михаил Ельчанинов родился в 1964 году в Острогожском районе. В 1987 году с отличием окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище имени Андропова, в 2011-м – «Российскую академию государственной службы при Президенте РФ». Был главой Семилукского, а затем Репьевского района. С августа до 20 ноября 2018 года был заместителем главы администрации Хохольского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже проголосовали за зеленый пояс без Северного леса, парка "Оптимист" и яблоневого сада
Заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области ниже эпидпорога
Воронежских водителей предупредили о снеге и наледи
Воронежские врачи дали свою версию смерти пенсионерки в онкодиспансере
В четырех домах Воронежа по требованию ГЖИ провели теплоизоляцию труб горячего водоснабжения
В лесу под Воронежем вырубят деревья, пораженные ясеневой златкой
Воронежские школьники приняли участие в конкурсе творчества и поэзии
Воронежский заповедник объявляет о начале ежегодной акции «Покормите птиц»
Воронежский полицейский попался при попытке продать свои "услуги" за 50 тысяч рублей
В Воронеже директор фирмы получил условный срок за смерть рабочего
Из-за «мусорной войны» жители дома в центре Воронежа остались без контейнерной площадки
Аэропорты Питера и Астрахани не хотят уступать Воронежу Петра Великого
Под Воронежем оштрафовали обматерившего врачей инвалида
В Воронежской области почти на 10% выросло количество бешеных животных
Воронежцы прохладно относятся к телевизорам