В четырех домах Воронежа по требованию ГЖИ провели теплоизоляцию труб горячего водоснабжения
Инспекторы Государственной жилищной инспекции Воронежской области провели внеплановую выездную проверку по заявлению ООО «Энерговид» по вопросу отсутствия тепловой изоляции на трубах горячего водоснабжения в четырех домах: № 102 и № 108 по улице Калининградская и домов № 4 и № 8 по улице Электровозная. Жалоба подтвердилась.
- Инспектор установил, что изоляция труб частично отсутствовала, на стояках была местами разорвана, провисала, а установленная недавно изоляция меньшего, чем трубопровод, диаметра была не закреплена. Также инспектор выявил частичное отсутствие остекления и защитной сетки на отверстиях продухов подвальных, - рассказали в пресс-службе ГЖИ Воронежской области.
По итогам проверки УК Железнодорожного района выдали предписание провести ремонт. В ходе подготовки домов к отопительному сезону все выявленные недостатки коммунальщики устранили. Выполнили изоляция трубопроводов системы отопления, местами двухслойную, плотно закрепленную, что значительно уменьшило тепловые потери в подвальном помещении и на чердаках домов.