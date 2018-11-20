В четырех домах Воронежа по требованию ГЖИ провели теплоизоляцию труб горячего водоснабжения

СЕГОДНЯ 18:55 2018-11-20T18:57:25+03:00

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Инспекторы Государственной жилищной инспекции Воронежской области провели внеплановую выездную проверку по заявлению ООО «Энерговид» по вопросу отсутствия тепловой изоляции на трубах горячего водоснабжения в четырех домах: № 102 и № 108 по улице Калининградская и домов № 4 и № 8 по улице Электровозная. Жалоба подтвердилась.

- Инспектор установил, что изоляция труб частично отсутствовала, на стояках была местами разорвана, провисала, а установленная недавно изоляция меньшего, чем трубопровод, диаметра была не закреплена. Также инспектор выявил частичное отсутствие остекления и защитной сетки на отверстиях продухов подвальных, - рассказали в пресс-службе ГЖИ Воронежской области.

По итогам проверки УК Железнодорожного района выдали предписание провести ремонт. В ходе подготовки домов к отопительному сезону все выявленные недостатки коммунальщики устранили. Выполнили изоляция трубопроводов системы отопления, местами двухслойную, плотно закрепленную, что значительно уменьшило тепловые потери в подвальном помещении и на чердаках домов.