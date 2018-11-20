2018-11-20T18:01:21+03:00
Общество

В лесу под Воронежем вырубят деревья, пораженные ясеневой златкой

Очаг вредителя обнаружили в Давыдовском лесничестве
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесного хозяйства областифото с сайта управления лесного хозяйства области
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В Воронеже прошло совещание с участием представителей Центра защиты леса области, Воронежского государственного лесотехнического университета, научно-исследовательского института ВНИИЛГИСбиотех и областного департамента природных ресурсов по вопросам защиты лесов. Основной вопрос, который обсуждали профессионалы –борьба с ясеневой златкой и ликвидация очаов пораженного ею леса.

- Впервые златок обнаружили в зеленых насаждениях Воронежа и защитных лесополосах вдоль автодорог в 2016 году, - рассказали в управлении лесного хозяйства области. - Этот агрессивный стволовой вредитель поселяется на живых, обычно ослабленных деревьях ясеня, что зачастую приводит их к гибели.

У златки практически нет естественных врагов в наших условиях и поэтому она стремительно распространяется. В прошлом году специалисты обнаружили очаг вредителя в Давыдовском лесничестве. Общая площадь пораженного леса составляет 42 га. Наблюдение в течение года подтвердило опасения лесничих – златка поселилась на ослабленных деревьях. Насколько интенсивно она будет распространяться, покажет новый сезон. Многое будет зависеть от результатов зимовки личинок.

- Участники совета обсудили вопрос введения карантинного фитосанитарного режима и подготовки программы локализации очага в 2019 году. Для детальной проработки вопроса запланировано совещание с участием представителей Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, - отметили в управлении Лесхоза.

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