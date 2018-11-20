Воронежские школьники приняли участие в конкурсе творчества и поэзии

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-20T17:40:59+03:00

В этом году он был посвящен Пушкину

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Во вторник, 20 ноября, в школе №50 прошел районный конкурс творчества и поэзии среди школьников. В этом году его посвятили произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

Ребятам предложили пройти несколько этапов: провести презентацию с викториной на знание биографии «Солнца русской поэзии», выполнить зарисовку по стихотворению Пушкина и провести ее демонстрацию.

- При оценке выступлений жюри учитывает выразительность исполнения, артистизм инсценировки, органичность выступления, - отметили в управе Ленинского района. – Надо сказать, что такой интеллектуальный и креативный конкурс набирает популярность среди школьников.

В этот раз конкурсе приняли участие команды из девяти школ Ленинского района и гости из Центрального района – учащиеся школы №5.

Самым удачным признано выступление команды школы № 48 – они заняли 1 место, 2 место разделили 4 команды - школы № 40, № 5, № 50, № 35, а 3-е у команд школ № 34 и № 63.