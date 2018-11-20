Воронежский заповедник объявляет о начале ежегодной акции «Покормите птиц»

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-20T17:24:59+03:00

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- Зимняя подкормка птиц – необходима, - говорят орнитологи. - Страшно представить, сколько пернатых погибает зимой от голода. В снежные и морозные дни они и вовсе обречены!

Дело в том, что зимой птицам сложно искать корм под толщей снега. А организм пернатых устроен так, что голодная птица не может выделять тепло для поддержания жизни и погибает. Именно поэтому так важно обеспечить птиц кормом, приготовив для них кормушки.

Вот какие данные приводят сотрудники заповедника:

• Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму;

• Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон;

• Одно небольшое дерево может обеспечить кислородом трёх человек.

Часть птиц с наступлением холодов отправляется на юг. Но делить с нами тяготы зимы остаются: синица, воробей, голубь, ворона, сорока, сойка, дятел, снегирь, щегол, овсянка и свиристель.

- Кормить птиц несложно, но важно помнить, что делать это нужно регулярно: по мере расходования корма не забывать пополнять кормушку, - говорят сотрудники заповедника.

На корм птицам годятся семена подсолнечника и орешки. Они питательны и дают пернатым больше всего энергии и сил, чтобы пережить зиму.