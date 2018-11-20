Воронежский полицейский попался при попытке продать свои "услуги" за 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-20T17:58:17+03:00

Полицейский обещал освободить от ответственности подозреваемого в причинении телесных повреждений Фото: из архива «КП»

Уже бывший сотрудник уголовного розыска обещал освободить подозреваемого от уголовного наказания

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Прокуратура Центрального района Воронежа завершила расследование уголовного дела в отношении 22-летнего бывшего сотрудника уголовного розыска. Ему вменяют покушение на мошенничество с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, по версии следствия, в июле 2018 года полицейский занимался расследованием дела о причинении телесных повреждений двум потерпевшим.

Находясь в служебном кабинете наедине с подозреваемым, оперативник вызвался решить вопрос о возможном его освобождении. Свои услуги полицейский оценил в 50 тысяч рублей. В момент передачи запрошенной суммы, сотрудника угрозыска задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Воронежской области.

- Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавили, что этого сотрудника уволили 12 сентября текущего года по причине утраты доверия.