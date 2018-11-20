В Воронеже директор фирмы получил условный срок за смерть рабочего

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-20T16:14:59+03:00

Если бы директор нанял экскаватор, то сберег бы жизнь рабочего и сам избежал уголовного дела. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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В понедельник, 19 ноября, Левобережный районный суд Воронежа вынес приговор по делу 40-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «Атомснаб».

По данным следствия, все началось в октябре 2016 года, когда эта организация приступила к строительству канализации на территории Кировского племенного завода. В декабре 40-летний директор фирмы понял, что нанятых подрядчиков и субподрядчиков недостаточно для проведения этих работ. И решил сэкономить. Нанял трех человек, чтобы копать траншею и устанавливать там канализационные трубы. Вот только забыл предупредить, что по технике безопасности для устойчивости стен ямы надо сделать откосы и их закрепить. Рабочие этого и не сделали.

В результате одна из стен глубокой ямы рухнула, грунт завалил двух рабочих. Одного подоспевшие коллеги откопали и спасли, другой задохнулся.

- Суд приговорил директора «Атомснаба» по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В течение этого времени он не имеет права менять место жительства, а также обязан раз в месяц являться в правоохранительные органы на регистрацию. Кроме того, мужчину обязали заплатить родственникам погибшего рабочего компенсацию морального вреда – 1 миллион рублей, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.