Из-за «мусорной войны» жители дома в центре Воронежа остались без контейнерной площадки

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-20T17:53:42+03:00

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Больше месяца продолжается конфликт жителей и коммунальщиков по вопросу установки контейнерной площадки в доме №49 по улице Карла Маркса.

Как рассказал нам один из жителей, Александр, раньше в их дворе стояли несколько контейнеров для отходов. Но их убрали после того, как жильцы решили огородить часть двора под парковку. Когда контейнерную площадку ликвидировали, люди начали носить пакеты с мусором во двор дома напротив – на Кардашова,1. Однако жители этого дома вскоре тоже закрыли свою территорию забором. Ни ключей, ни кода от двери соседям не оставив.

С тех пор жители 49-го дома решают свои мусорные проблемы кто как может. Но большинство складывает пакеты прямо в арке. И хотя мусоровоз регулярно вывозит отходы, свалка образуется очень быстро и выглядит, мягко говоря, неэстетично.

Мы попробовали получить комментарий обслуживающей дом организации. Однако директор УК Центрального района общаться с нами отказался.