Под Воронежем оштрафовали обматерившего врачей инвалида

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-20T15:51:00+03:00

Медики не подтверждали ему группу из-за того, что он не собрал нужные справки

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Мировой суд вынес приговор 29-летнему жителю Подгоренского района за оскорбление врачей.

Суд установил, что в августе в Подгоренской районной больнице мужчина, будучи пьяным, обругал матом психиатра-нарколога и хирурга в их служебных кабинетах. Словесный мусор врачи выслушали за то, что не соглашались подтвердить ему третью группу инвалидности, потому что пациент не собрал необходимые справки.

- Мужчина до этого не раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах. С другой стороны, врачи не настаивали на суровом наказании, - рассказали в прокуратуре Подгоренского района. – По части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» мужчину оштрафовали на две тысячи рублей.