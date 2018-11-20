Аэропорты Питера и Астрахани не хотят уступать Воронежу Петра Великого

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-20T15:46:39+03:00

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В Воронеже продолжается голосование за имя для аэропорта Чертовицкое. В тройке лидеров - космонавт Константин Феоктистов, поэт Алексей Кольцов и император Петр Великий.

Как сообщают в пресс-службе проекта "Великие имена России", главная интрига на федеральном уровне - борьба за последнюю кандидатуру. Дело в том, что имя Петра I хотят присвоить воздушным гаваням еще двух городов. Это Санкт-Петербурге (Пулково) и Астрахань.

- По условиям конкурса, популярное имя присвоят тому аэропорту, где перевес голосов будет больше в процентном соотношении. Если бы итоги голосования подводились уже сегодня, имя российского императора получил бы аэропорт Пулково (за Петра Первого в Санкт-Петербурге отдано 51 % голосов, в Астрахани - 42 %, в Воронеже - 31%), - сообщают представители проекта.

Кстати, представители воронежского аэропорта высказывались в пользу Петра I. Явные плюсы - узнаваемость личности среди всех жителей страны и благозвучие для иностранного уха. Голосовать можно на сайте проекта.