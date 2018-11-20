В Воронежской области почти на 10% выросло количество бешеных животных

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-20T15:15:54+03:00

С начала года бешенством заболели 36 кошек Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

С начала года на территории Воронежской области зарегистрировали 90 случаев бешенства у животных. Они регистрировались в 26 районах и в областном центре. По сравнению с прошлым годом заболеваемость смертельной болезнью выросла на 9,7%.

Чаще всего бешенство обнаруживают у кошек (36 случаев) и собак (33 случая). В 10 случаях заболели лисы, в семи – крупный рогатый скот, в двух – мелкий рогатый скот, по одному случаю зарегистрировали у лошади и хорька.

На фоне такой неблагополучной эпизоотологической обстановки отмечается рост числа жителей, пострадавших от укусов или ослюнения животными.

- За антирабической помощью в январе – октябре 2018 года в медицинские учреждения области обратились с укусами, оцарапываниями, ослюнениями 6186 человек, что на 5,1% больше аналогичного периода 2017, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области. - Число укусов, нанесенных дикими животными, на 16,2% меньше аналогичного периода 2017 года (186 и 222 случаев соответственно).

Чаще всего в этом году от укусов животных страдали жители 22 районов области.

Эпидемиологи напоминают, что единственная профилактика бешенства в случае укуса или ослюнения неизвестным животным – прививка, которую сделают в антирабическом центре. Домашних питомцев от страшного заболевания также спасет только вакцинация.