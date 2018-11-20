57 тысяч литров поддельного алкоголя изъяли в Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-20T15:11:14+03:00

Этот объем сравним с железнодорожной цистерной

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В Воронежской области прошли массовые проверки продавцов и производителей спиртного. Операция МВД называлась "Алкоголь". Полицейские завели 58 административных дел и раскрыли девять уголовных преступлений. На скамью подсудимых попали десять человек.

Среди частых нарушений - "незаконное производство или оборот алкогольной продукции", "хранение товаров, не отвечающих требованиям безопасности", "изготовление и сбыт поддельных акцизных марок".

- Изъято 12,6 тысяч литров этилового спирта, 57 тысяч литров готовой фальсифицированной алкогольной продукции, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

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