Воронежцы прохладно относятся к телевизорам

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-20T16:50:48+03:00

Их не так часто продают и покупают, как москвичи, жители Северной Столицы и Ростова-на-Дону

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Телевизор оказался третьим по популярности поисковым запросом на "Авито". Что ж, видимо, люди по-прежнему жаждут зрелищ. Обгоняют старый добрый телик только такие ветераны сайтов объявлений, как диван и коляска. Аналитики сайта объявлений составили рейтинг крупных российских городов, исходя из востребованности "ящика" у их жителей. Воронеж занял 11 место из 23, не обнаружив горячей любви к телевизору. Чаще всего покупают с рук это чудо техники москвичи, вторую строчку занял Ростов-на-Дону, далее следуют Пермь, Санкт-Петербург и Красноярск. Меньше всего проводить время перед экраном любят жители Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тольятти и Ульяновска.

Что любопытно, в Воронеже дороже всего установить спутниковую тарелку: в среднем это обойдется в 2,5 тысячи рублей.