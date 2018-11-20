2018-11-20T14:37:40+03:00
Общество

Воронежский медуниверситет перешагнул вековой рубеж

Со 100-летием ВГМУ поздравил глава региона Александр Гусев
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувшую пятницу, 16 ноября, в Воронежском концертном зале отметили очень теплый, радостный юбилей. Со сцены в этот вечер звучали пожелания здоровья, долгих лет жизни всем, кто имеет отношение к медуниверситету им. Н. Н. Бурденко, - настоящим и будущим медиками региона. Вспоминали и том, кто стоял у истоков зарождения медицинского образования в Воронежской области, - о хирурге Николае Ниловиче Бурденко.

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