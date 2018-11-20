Александр Гусев: «Для нас важно слышать мнение бизнеса напрямую»
В минувшую пятницу, 16 ноября, в рамках V Воронежского форума предпринимателей глава региона встретился с бизнес-сообществом Воронежской области
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Форум состоялся на площадках сити-парка «Град» во Всемирную неделю предпринимательства. В мероприятии также приняли участие уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.