Двое погибли в столкновении "Лады" и "ГАЗели" на воронежской трассе

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-20T14:22:36+03:00

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Сегодня примерно в 7 утра в Новоусманском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась на трассе "Курск-Саратов".

По неизвестным причинам 40-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и столкнулся с "ГАЗелью". При этом автомобилист и его пассажир - 63-летний мужчина - получили смертельные травмы. Водитель "ГАЗели" не получил серьезных травм.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - информируют в полиции.