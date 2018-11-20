Двое погибли в столкновении "Лады" и "ГАЗели" на воронежской трассе
Скончались водитель и пассажир легкового автомобиля
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Сегодня примерно в 7 утра в Новоусманском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась на трассе "Курск-Саратов".
По неизвестным причинам 40-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и столкнулся с "ГАЗелью". При этом автомобилист и его пассажир - 63-летний мужчина - получили смертельные травмы. Водитель "ГАЗели" не получил серьезных травм.
- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - информируют в полиции.