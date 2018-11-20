Тело без вести пропавшей воронежской пенсионерки нашли на поле

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-20T14:05:43+03:00

Бабушка на несколько километров ушла от жилья в поле Фото: из архива «КП»

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Добровольцы и полицейские завершили поиски без вести пропавшей 81-летней жительницы Грибановки. Тело пенсионерки 20 ноября нашел комбайнер во время уборки подсолнечника на одном из полей района. Страдавшая потерей памяти женщина на несколько километров ушла от жилья, что и усложнило поиски. Причину и время смерти пенсионерки установит экспертиза.

Напомним, женщина ушла из своего дома у Грибановке 9 ноября в легкой одежде и красном платке. Больше ее никто не видел. Поиски пропавшей вилами добровольцев и полиции продолжались все это время, но безуспешно.