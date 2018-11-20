Воронежцам расскажут, как научить ребенка защищаться в стрессовых ситуациях

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-20T14:12:20+03:00

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25 ноября волонтеры "Лиза Алерт" проведут для воронежцев "Родительское собрание": так называется лекция, на которой родителей научат грамотным методикам, повышающим шансы на благополучный исход в стрессовых обстоятельствах. Папы и мамы уже смогут обучить им своих детей. Как правильно вести себя ребенку, если он потерялся, что следует делать при этом вам, как грамотно работать в этом случае с соцсетями - обо всем этом можно узнать из открытого урока. Кроме того, поисковики расскажут о правилах выживания в природной среде и научат следить за безопасностью детей в интернете, где можно заблудиться не хуже чем в лесу.

- Обращаем ваше внимание, что встреча проводится только для родителей. Во время беседы ваши дети смогут пройти урок по безопасности "Школа Лиза Алерт", но места ограничены, поэтому просим предварительно зарегистрироваться в комментариях к записи, - указали в официальной группе отряда.

Встреча состоится в отеле "Дегас" в 12 дня.