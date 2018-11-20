В Воронеже взлетела цена на настройку телевидения

СЕГОДНЯ 13:53 2018-11-20T13:58:14+03:00

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За год в Воронеже на 115% подорожала услуга по настройке спутникового вещания. В среднем она обойдется в 2500 рублей. Как сообщают аналитики известного портала объявлений, это самый высокий ценник в стране. В целом по России эта услуга обходится чуть более чем в 1000 рублей. Есть города, где платить приходится куда меньше. В Нижнем Новгороде, например, услуга стоит всего 350 рублей.

Исследование показало, что сами телевизоры за год остались примерно в тех же ценовых рамках. Устройства подешевели на скромные 2%. Средняя цена подержанного телевизора на сайте объявлений в нашем городе - 11900 рублей.

В рейтинге востребованности телевизора Воронеж занял 11-е место. Соответствующий поисковый запрос жители города вбивали реже, чем представители Москвы, Ростова-на-Дону, Перми и так далее.