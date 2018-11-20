2018-11-20T13:36:34+03:00
Дом. Семья

Коллекцию Воронежского зоопарка пополнили фантастические твари

Трех маленьких "нюхлей" принесли горожане
Виктор ПАВЛОВ
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И нюхль, и носуха отличаются очень чувствительным носом. Фото: Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"/ Екатеринбургский зоопаркИ нюхль, и носуха отличаются очень чувствительным носом. Фото: Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"/ Екатеринбургский зоопарк
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Существа, похожие на героев фильма "Фантастические твари", появились в Воронежском зоопарке. Нюхль из популярного фильма, похожий на крота и утконоса одновременно, легко находит золотые побрякушки. Носухи, которые теперь живут в зоопарке, улавливают тончайшие ароматы насекомых и ящериц (которые для них на вес золота).

Троицу маленьких носух принес в зоопарк человек, у которого дома живет пара этих существ. Пять ловких "фантастических тварей" - это уж слишком, а потому хозяин благоразумно решил подарить потомство зоопарку. Там охотно приняли такой дар (правда, сначала животные прошли процедуру карантина).

Восьмилетний маисовый полоз тоже появился в зоопарке без всякой магии. Змею принес человек, которому пришлось отказаться от любимого питомца по семейным обстоятельствам.

Фото Воронежского зоопарка

Фото Воронежского зоопарка

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