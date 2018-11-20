В воронежских лесничествах усилили патрулирование хвойных молодняков

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-20T13:45:39+03:00

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Посадки хвойных молодняков взяли на особый контроль, чтобы предупредить несанкционированную рубку елок и сосен накануне новогодних праздников. Особенно это актуально для окрестностей Воронежа.

- Мобильные патрульные группы до конца года будут патрулировать эти участки по специально разработанным маршрутам, - рассказали в пресс-службе правительства области. - Запланированы совместные рейды и дежурства на постах ГИБДД с участием сотрудников полиции.

Как пояснили чиновники, у водителей вывозящих из леса елки будут проверять сопроводительные документы, которые должны подтверждать законное происхождение лесопродукции. У юридических лиц должен быть договор купли-продажи насаждений и товарно-транспортная накладная, а у граждан – договор, кассовый чек или приходный кассовый ордер.

К браконьерам закон будет беспощаден. Всего за три новогодних деревца злоумышленник может сесть за решетку на три года. За меньший ущерб полагается крупный штраф и возмещение причиненного ущерба – 4006 рублей за каждое дерево. В среднем одно уничтоженное дерево обойдется браконьеру в 7 тысяч рублей.

- Юридическим лицам выписываются штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, гражданам - от 3 до 4 тысяч рублей, - рассказали в правительстве.