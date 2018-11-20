Житель Воронежской области отправился в алкогольное путешествие на угнанной машине

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-20T13:43:14+03:00

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32-летнего мужчину из Грибановского района отправили в СИЗО. Стражи порядка выяснили, что он может быть причастен к угону автомобиля. В ночь на 5 сентября он бродил по ночным улицам Борисоглебска. Мужчина как следует перебрал с алкоголем.

На улице Пролетарской наш герой заметил "шестерку". Посмотрел по сторонам, подошел к двери, дернул ручку - машина оказалась открыта. Более того, ключи лежали внутри. Упустить такой шанс нетрезвый мужчина не мог.

- Бесцельно покатавшись по городу, подозреваемый бросил транспортное средство на одной из улиц и скрылся. На следующий день собственник автомобиля нашел ВАЗ на одной из улиц города и впоследствии написал заявление об угоне, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.