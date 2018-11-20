К благоустройству Ленинского района Воронежа будут привлекать студентов-архитекторов
Их предложения хотят использовать в реальных проектах, нуждающихся в разработке
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В минувший понедельник, 19 ноября, в управе Ленинского района состоялся круглый стол на тему: «Благоустройство общественных пространств в Ленинском районе». В нем приняли участие заместитель руководителя управления главного архитектора Воронежа Виталий Чмыхов, представители городского управления экологии, сотрудники управы района, преподаватели Воронежского государственного технического университета.