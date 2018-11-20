2018-11-20T12:55:31+03:00
Общество

К благоустройству Ленинского района Воронежа будут привлекать студентов-архитекторов

Их предложения хотят использовать в реальных проектах, нуждающихся в разработке
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 19 ноября, в управе Ленинского района состоялся круглый стол на тему: «Благоустройство общественных пространств в Ленинском районе». В нем приняли участие заместитель руководителя управления главного архитектора Воронежа Виталий Чмыхов, представители городского управления экологии, сотрудники управы района, преподаватели Воронежского государственного технического университета.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24