Ленинградский росреестр выдает воронежцам выписки о регистрации недвижимости

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-20T12:25:38+03:00

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Воронежское управление Росреестра предупреждает воронежцев, регистрирующих недвижимость, о том, что с 12 ноября некоторые выписки из ЕГРН могут приходить из Ленинградской области. Никакой ошибки нет, - успокаивают сотрудники ведомства:

- После аварии в центре обработки данных (ЦОД) Ростелекома накопилось большое количество обращений на получение государственных услуг ведомства, что повлекло за собой увеличение сроков их предоставления.

Чтобы сократить сроки получения документов, на помощь воронежцам пришли ленинградские коллеги. Как пояснили в росреестре, такую выписку заявители могут по следующим категориям дел: договоры купли-продажи, договоры дарения, ипотека, в том числе договорная, регистрация ограничений (обременений), погашение ограничений (обременений), нотариальные договоры.

Готовность документов воронежцы могут уточнить, позвонив по телефону «горячей линии», а также на официальной странице Управления Росреестра по Воронежской области в социальной сети «Вконтакте», где каждый день обновляется перечень готовых документов, переданных на выдачу в офисы многофункционального центра «Мои документы».