В Воронеже на фото попала радуга вокруг луны

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-20T11:58:59+03:00

Гало в старину трактовали и как символ бед, и как божье знамение. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Синоптики пояснили, что это атмосферное явление происходит, когда теплые воздушные массы сталкиваются с холодными [фото]

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Вечером в понедельник, 19 ноября, воронежцы обратили внимание на необычную луну. Она была окружена ореолом из лучей, чем-то напоминающих радугу. Воронежские синоптики пояснили, с каким атмосферным явлением это связано.

- Такое свечение называется гало – светящееся кольцо вокруг источника света, - пояснил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Явление очень схожее с радугой. Только она появляется после дождя, когда в воздухе оседает водяная пыль. А гало возникает, когда пришедшие теплые воздушные массы сталкиваются с холодными, в воздухе порхают мелкие снежинки, не долетающие до земли. Они конденсируются во влагу, которая и создает такой оптический эффект.

Так гало смотрелось из дворов воронежских многоэтажек.Фото: Юрий КОЗЛОВ

В старину разнообразным гало приписывали мистическое значение предзнаменований. Причем, как правило, дурных. Особенно если гало принимало крестообразную форму, которая трактовалась как крест или меч, или появлялись двойники светила. Яркий пример: в «Слове о полку Игореве» рассказывается, что перед наступлением половцев и пленением Игоря «четыре солнца засияли над русской землей», что было воспринято как знак надвигающейся большой беды.

А в 1551 году после длительной осады войсками императора Карла V немецкого города Магдебурга в небе над городом появилось гало с ложными солнцами. Это вызвало переполох среди нападавших. Так как гало было воспринято как небесное знамение в защиту магдебурцев, то Карл V приказал снять осаду города.

В те времена, когда метеорологии не существовало, гало использовали для предсказания погоды. Например, русские народные приметы говорят, что появление вокруг луны подобных светлых колец - к дождю.