Бензин по 25 руб. – это вполне реально
Достаточно сделать всего две вещи: снизить акцизы и ввести жесткие экспортные пошлины для ВИНКов
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Мы все устали от «ползучего» роста цен на топливо. И население, и промышленные предприятия, и селяне, и независимые сети АЗС. Одним – это выворачивает карманы, другим – непомерно удорожает себестоимость продукции. Сети вообще в патовой ситуации. И местные, и даже федеральные, но не имеющие ни своих скважин, ни своих заводов. «Шелл», ВТК, «Донако», «Калина» полностью зависят от поставок топлива вертикально-интегрированных нефтяных компаний. И стоимость бензина на заправках этих компаний напрямую зависит от цены, по которой мы покупаем топливо у ВИНКов.