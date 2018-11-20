Причиной отключения канализации на четырех улицах Воронежа стала зимняя куртка

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-20T11:45:43+03:00

Когда рабочие обнаружили причину засора, то весьма удивились

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Аварийная бригада "РВК-Воронеж" выехала на улицу Серова. Там забился канализационный коллектор диаметром 600 мм. Из-за этого система водоотведения не работала в частном секторе на улице Димитрова, переулках Калачеевский, Усманский и Волочаевский.

Когда рабочие обнаружили причину засора, то весьма удивились. Канализация забилась из-за выброшенной в люк зимней куртки!

- Наши бригады оперативно устранили аварийную ситуацию, но я призываю воронежцев внимательнее относиться к правилам использования канализации, соблюдение которых - гарант стабильного предоставления горожанам услуги водоотведения, - подчеркнул Виталий Максимов, начальник участка транспортировки канализационных стоков "РВК-Воронеж".