В зоопарке Воронежа появились новые питомцы

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-20T10:19:17+03:00

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Коллекция воронежского зоопарка пополнилась новыми животными. В дар от частных лиц приняли трех детенышей носухи и маисового полоза. Маленьких зверят подарил воронежец, у которого дома живет пара взрослых носух. Ну а змея тоже жила в доме. Хозяину пришлось расстаться с ней по семейным обстоятельствам. "Животные прошли карантин, теперь они доступны в экспозиционных залах", - сообщают в зоопарке.

Кроме того, в зоопитомнике "Червленый яр" у пары пони - Ночки и Дракоши - появилось потомство. "Детеныш - самочка - чувствует себя хорошо, - говорят в зоопарке. - Пара стала родителями уже в третий раз".