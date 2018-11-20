Воронежцы: водитель автобуса № 64 смотрит телевизор по дороге
Видимо, только это способно поднять ему настроение в серое ноябрьское утро
Скриншот поста в группе "Город и транспорт"
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В сеть попало видео с водителем воронежской маршрутки № 64, который смотрит телевизионные передачи на своем планшете во время движения. Запись выложил воронежец, который снял происходящее на свой телефон по дороге на работу этим хмурым утром 20 ноября. Она появилась в группе "Город и транспорт". Вот каким комментарием автор снабдил свое наблюдение:
- Вообще я не против того, чтобы люди смотрели телевизор. Кроме одного единственного случая - когда тот, кто его смотрит, меня везет за мои же деньги.
В комментариях посетовали, что в кадр не попал водитель. Ведь тогда бы перевозчик знал бы своего героя-подчиненного в лицо.