В Воронеже начали создание обновленного самолета-гиганта
На ВАСО объявили о начале производства обновленного лайнера Ил-96-400М. Это широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, который построят на базе серийного Ил-96. Модернизированная версия будет отличаться удлиненным фюзеляжем и новыми двигателями. Лайнер может взять на борт до 370 пассажиров.
- Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации, - сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
Кроме того, в компании сейчас заключают соглашения по поводу приобретения отдельных комплектующих. Добавим, что для Государственной транспортной лизинговой компании будут построены два лайнера за 1,32 миллиарда рублей.