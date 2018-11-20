В Воронеже начали создание обновленного самолета-гиганта

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-20T10:54:33+03:00

Ил-96-400М будет отличаться от базовой версии удлиненным фюзеляжем и новыми двигателями

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На ВАСО объявили о начале производства обновленного лайнера Ил-96-400М. Это широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, который построят на базе серийного Ил-96. Модернизированная версия будет отличаться удлиненным фюзеляжем и новыми двигателями. Лайнер может взять на борт до 370 пассажиров.

- Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации, - сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.

Кроме того, в компании сейчас заключают соглашения по поводу приобретения отдельных комплектующих. Добавим, что для Государственной транспортной лизинговой компании будут построены два лайнера за 1,32 миллиарда рублей.