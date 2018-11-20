Безумные воронежские рыбаки лезут на тонкий лед

СЕГОДНЯ 08:39 2018-11-20T10:42:51+03:00

"Пингвины" на Дону в Семилуках Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Едва застыл лед, на его поверхность сразу же высыпали любители зимней рыбалки. Экстремалы оккупировали как Воронежское водохранилище, так и реку Дон. Рыбалка идет бойко, но стоит ли ради улова рисковать жизнью?

Спасатели рапортуют, что толщина льда на воронежских водоемах - менее 10 сантиметров (на водохранилище - и вовсе около трех). Вдобавок минусовую ночную температуру сменяет нулевая дневная, что не способствует дальнейшему затвердеванию.

"Пингвины" на Дону в СемилукахФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Вчера особенно активные воронежцы вывели детей кататься на коньках по тонкому льду водохранилища. В службе спасения подчеркнули, что толщина ледяного покрова недостаточна для такого риска.

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