В Воронеже два месяца не могут найти 81-летнего дедушку с провалами в памяти
Александр Нагин ушел из дома 26 сентября
Фото:из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже вот уже два месяца не могут найти 81-летнего дедушку. О местонахождении Александра Нагина ничего неизвестно с 26 сентября. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» по запросу полиции в понедельник, 19 ноября.
Александр Нагин ушел из дома №3 на Бульваре Победы. В день исчезновения на нем были куртка цвета хаки, голубые джинсы, сиреневый свитер, белая футболка, на ногах - черные кроссовки.
Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении пенсионера, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 906 670 23 44, 112 или 02.