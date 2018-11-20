В Воронежской области на реке замерзает одинокий лебедь

СЕГОДНЯ 06:45 2018-11-20T08:28:39+03:00

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В пригороде Павловска на реке замерзает одинокий лебедь. Местные жители заметили птицу на затоне. По их словам, птица не улетает, а просто ходит по льду. Горожане предположили, что он может быть ранен. Информацию об этом опубликовали в группе «Подслушано в Павловске» в соцсети.

Лед не дает лебедю добывать себе еду. А в мороз -10 он может и вовсе замерзнуть. В комментариях местные жители вместе пытаются придумать, как спасти птицу. По их словам, лебедя нужно не только поймать, но и найти ему место для зимовки. Сначала горожане попытались связаться с зоопарком. Но там им сообщили, что сейчас не берут птиц из-за вспышки птичьего гриппа. Потом неравнодушные обратились к специалистам, занимающимся реабилитацией диких животных. Но история продолжение не получила. Обсуждения затихли, а проблема так и не решилась.

Павловчане говорят, что лебедь уплыл из затона по Дону. Мы обратились за комментарием в соответсвующие ведомства и будем следить за развитием событий.

Напомним, за лебедями, живущими на прудах Воронежской области, внимательно следят специалисты. Так, на протяжении пяти лет из Антоново-Алексеевского монастыря зимуют в Воронежском зоопарке. В родной водоем их возвращают в апреле. Изменилась ли ситуация из-за птичьего гриппа, пока неизвестно.

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