В Воронеж приедут Виктория и Антон Макарские

19 Нояб. 23:21 2018-11-19T23:23:49+03:00

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12 декабря в Воронеж с концертом снова приедет самая идеальная супружеская пара актерской среды - в филармонии выступят Виктория и Антон Макарские. Они и на сцене, а не только в отношениях, перфекционисты - поют только вживую, в сопровождении талантливых музыкантов.

В программе вечера прозвучат ставшая легендой ария Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris и песни, написанные специально для Виктории и Антона известными авторами Трофимом, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым.

Концерт артистов - всегда яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта, ведь они постоянно рассказывают интересные истории и ведут диалог со зрителями.

Виктория и Антон Макарские выступят в филармонии 12 декабря, начало в 19.00 (6+).