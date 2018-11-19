В Воронеж приедут Виктория и Антон Макарские
12 декабря в Воронеж с концертом снова приедет самая идеальная супружеская пара актерской среды - в филармонии выступят Виктория и Антон Макарские. Они и на сцене, а не только в отношениях, перфекционисты - поют только вживую, в сопровождении талантливых музыкантов.
В программе вечера прозвучат ставшая легендой ария Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris и песни, написанные специально для Виктории и Антона известными авторами Трофимом, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым.
Концерт артистов - всегда яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта, ведь они постоянно рассказывают интересные истории и ведут диалог со зрителями.
Виктория и Антон Макарские выступят в филармонии 12 декабря, начало в 19.00 (6+).