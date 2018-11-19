2018-11-19T22:24:30+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет новогоднее Фикси-шоу

Представление «Операция Новый год» покажут дважды в начале января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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4 января в столицу Черноземья привезут спектакль по мотивам сериала «Фиксики». Воронежскую детвору ждет премьера фикси-шоу с любимыми героями: прямиком из приборов на сцену выйдет весь класс фиксиков - Симка, Нолик и ДимДимыч, а также - впервые! - Мася и Папус.

У Деда Мороза есть волшебный прибор, который материализует любое желание. Вот только основную деталь прибора украл вредный Смайл, который хочет заменить Деда Мороза на посту верховного чудотворца. Фиксикам надо разбудить спящего волшебника, но это оказывается непросто, ведь усыпила его засорившая мечтогенератор людская Лень, а помогала ей в этом противная Жадность. К счастью, фиксики всегда знают, что делать, ведь им помогают юные зрители.

Детвору ждет сказочная, предновогодняя история с невиданными злодеями и великолепной восьмеркой фиксиков,известные фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, фиксизарядка.

Представление покажут в Event-Hall 4 января, начало в 12.00 и 13.00 (0+).

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