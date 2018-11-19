2018-11-19T22:25:24+03:00
Звезды

Воронежцев зовут вступить в Лигу зимних волшебников

Детвору приглашают на сказочную елку с Дедами Морозами разных стран
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

3 января воронежская детвора может вступить в Лигу зимних волшебников. Нужна помощь, ведь совершено злодейство вселенского масштаба. Ледяная колдунья Фриза заморозила и разбила «Волшебные часы времени», осколки которых разлетелись по всему земному шару. Ход времени остановился. Новый год под угрозой: если не собрать и не запустить «Волшебные часы», праздник не наступит!

Для спасения Нового года на помощь Деду Морозу приходят его коллеги - зимние волшебники из разных стран мира: Шэньдань Лаочжен из Китая, фея Бефана из Италии, Санта Клаус из США, Чысхаан из Якутии, Царица Лакшми из Индии и Ежишек из Чехии. Для того чтобы найти осколки, собрать и вновь запустить «Волшебные часы», зимним волшебникам и маленьким зрителям понадобятся знания и смекалка, смелость и решительность, наблюдательность и сообразительность! В финале «Волшебные часы» пробьют двенадцать, Новый год торжественно наступит.

За 70-минутное представление детвору и родителей ждут море интерактива, зажигательные песни и танцы, зрелищные цирковые номера с участием животных, бесстрашных гимнастов и акробатов. В спектакле оригинальное музыкальное оформление, красочные костюмы и декорации, современные видео и световые эффекты.

Представление покажут 3 января в Event-Hall, начало в 12.00 и 15.00 (0+).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеж приедут Виктория и Антон Макарские
В Воронеже пройдет новогоднее Фикси-шоу
Продовольственный рынок «Воронежский» закроют на пять дней
На матче «Бурана» с «Нефтяником» воронежской болельщице досталось шайбой по лицу
За год в Воронеже высадили более пяти тысяч деревьев
Воронежский спорткомплекс «Энергия» реконструируют в «Гран-При» к 2020 году
В 2019 году в Воронеже построят два зала для спортивной борьбы
Воронежцам представят "Пространство времени"
Воронежские подростки угоняли и разбивали машины
В Воронежской области родители пожаловались на холод в детском саду
Знак «Остановка запрещена» появится на одной из улиц Воронежа
В Воронежской области рыбак провалился под лед
Чиновники объяснили, почему в Воронежской области урезали прожиточный минимум детям
В Воронеже нашли незарегистрированную газовую автозаправку
Зарядка от смартфона стала причиной пожара в Воронеже, в котором погибли бабушка и ее внучка
Председатель Воронежской облдумы рассказал о механизмах взаимодействия власти и бизнеса в регионе
Высокие отношения: любовница убила сожителя за оскорбление бывшей гражданской жены