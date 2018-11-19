Воронежцев зовут вступить в Лигу зимних волшебников

19 Нояб. 22:06 2018-11-19T22:25:24+03:00

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3 января воронежская детвора может вступить в Лигу зимних волшебников. Нужна помощь, ведь совершено злодейство вселенского масштаба. Ледяная колдунья Фриза заморозила и разбила «Волшебные часы времени», осколки которых разлетелись по всему земному шару. Ход времени остановился. Новый год под угрозой: если не собрать и не запустить «Волшебные часы», праздник не наступит!

Для спасения Нового года на помощь Деду Морозу приходят его коллеги - зимние волшебники из разных стран мира: Шэньдань Лаочжен из Китая, фея Бефана из Италии, Санта Клаус из США, Чысхаан из Якутии, Царица Лакшми из Индии и Ежишек из Чехии. Для того чтобы найти осколки, собрать и вновь запустить «Волшебные часы», зимним волшебникам и маленьким зрителям понадобятся знания и смекалка, смелость и решительность, наблюдательность и сообразительность! В финале «Волшебные часы» пробьют двенадцать, Новый год торжественно наступит.

За 70-минутное представление детвору и родителей ждут море интерактива, зажигательные песни и танцы, зрелищные цирковые номера с участием животных, бесстрашных гимнастов и акробатов. В спектакле оригинальное музыкальное оформление, красочные костюмы и декорации, современные видео и световые эффекты.

Представление покажут 3 января в Event-Hall, начало в 12.00 и 15.00 (0+).