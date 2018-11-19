Продовольственный рынок «Воронежский» закроют на пять дней

19 Нояб. 21:57 2018-11-19T21:58:09+03:00

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Жителям микрорайона «Северный» придется на будущей недели обойтись без продовольственного рынка «Воронежский». Надо сказать, что покупателям страдать особо не придется. Ведь в десяти минутах ходьбы рынок «Купеческий», где также можно затариться продуктами (о супермаркетах не говорю – все-таки немного другая специфика). А вот продавцам придется туго.

- Уже с 26 ноября попросили освободить торговые ряды, - рассказала одна из женщин, торгующих на втором этаже рынка «Воронежский». – До 1 декабря, получается, работать не будем. А с первого дня зимы снова откроемся, но теперь будем торговать этажом ниже, где раньше автостоянка была. А на месте продовольственного рынка собираются открывать большущий магазин одной из крупных торговых сетей. От нового супермаркета (как будто их и так в округе мало) мы не в восторге. Может, вылетим в трубу, но все же надеемся, что и на нашу фермерскую продукцию покупатель найдется.