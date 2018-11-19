2018-11-19T21:58:09+03:00
Общество

Продовольственный рынок «Воронежский» закроют на пять дней

А с 1 декабря он будет работать уже этажом ниже
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителям микрорайона «Северный» придется на будущей недели обойтись без продовольственного рынка «Воронежский». Надо сказать, что покупателям страдать особо не придется. Ведь в десяти минутах ходьбы рынок «Купеческий», где также можно затариться продуктами (о супермаркетах не говорю – все-таки немного другая специфика). А вот продавцам придется туго.

- Уже с 26 ноября попросили освободить торговые ряды, - рассказала одна из женщин, торгующих на втором этаже рынка «Воронежский». – До 1 декабря, получается, работать не будем. А с первого дня зимы снова откроемся, но теперь будем торговать этажом ниже, где раньше автостоянка была. А на месте продовольственного рынка собираются открывать большущий магазин одной из крупных торговых сетей. От нового супермаркета (как будто их и так в округе мало) мы не в восторге. Может, вылетим в трубу, но все же надеемся, что и на нашу фермерскую продукцию покупатель найдется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеж приедут Виктория и Антон Макарские
В Воронеже пройдет новогоднее Фикси-шоу
Воронежцев зовут вступить в Лигу зимних волшебников
На матче «Бурана» с «Нефтяником» воронежской болельщице досталось шайбой по лицу
За год в Воронеже высадили более пяти тысяч деревьев
Воронежский спорткомплекс «Энергия» реконструируют в «Гран-При» к 2020 году
В 2019 году в Воронеже построят два зала для спортивной борьбы
Воронежцам представят "Пространство времени"
Воронежские подростки угоняли и разбивали машины
В Воронежской области родители пожаловались на холод в детском саду
Знак «Остановка запрещена» появится на одной из улиц Воронежа
В Воронежской области рыбак провалился под лед
Чиновники объяснили, почему в Воронежской области урезали прожиточный минимум детям
В Воронеже нашли незарегистрированную газовую автозаправку
Зарядка от смартфона стала причиной пожара в Воронеже, в котором погибли бабушка и ее внучка
Председатель Воронежской облдумы рассказал о механизмах взаимодействия власти и бизнеса в регионе
Высокие отношения: любовница убила сожителя за оскорбление бывшей гражданской жены