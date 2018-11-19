На матче «Бурана» с «Нефтяником» воронежской болельщице досталось шайбой по лицу

19 Нояб. 21:40 2018-11-19T21:40:41+03:00

В конце третьего периода зрители первых рядов смотрели не на площадку, а на пострадавшую девушку. Фото: кадр с видео youtube.com

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В первом периода разведка продолжалась до 9 минуты, когда Аслан Раисов воспользовался оплошностью обороны «Нефтяника» - 1:0. Первый период «Бурану» удалось выстоять, а потом началась обязательная программа последних лет. Уже в дебюте второй 20-минутки Михаилу Мокину удался точный бросок из-под защитника – 1:1. Ближе к середине периода Динар Хамидуллин вывел «Нефтяник» вперед. Ну а на 38 минуте вроде бы упущенный опасный момент все же преобразовал в гол Станислав Альшевский – 1:3.

В третьем периоде «Буран» отчаянно атаковал, но гости очень грамотно защищались. Любителям хоккея многое уже было понятно. Больше их внимания занял эпизод, не связанный с хоккеем, случившийся ближе к концу матча. Шайба, вылетевшая за пределы площадки, угодила прямо в лицо девушки, наблюдавшей за игрой из первых рядов. К счастью, болельщица вроде бы пострадала не очень сильно, ей быстро оказали помощь. Молодым людям на заметку: лучше девушек поберечь и подыскивать им место подальше от летающих «снарядов». Да и самим не зевать.

В конце матча «Буран» снял вратаря и «заработал» четвертую шайбу в свои ворота. Их упорно защищали полевые игроки, но все-таки Ленар Мансуров, пожалуй, уже с четвертой попытки отправил ее в сетку.

«Буран» после этой игры остался на 23 месте с 21 очком. Впереди выездная серия. Первый матч «ураганные» сыграют в Пензе с «Дизелем» 23 ноября. Игра начнется в 19.00.