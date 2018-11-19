За год в Воронеже высадили более пяти тысяч деревьев

19 Нояб. 21:19 2018-11-19T22:47:24+03:00

Озеленение проводилось не только в парках, но ив обычных дворах

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В 2018 году посажены 5230 деревьев и 28 907 кустарников. Работы оплачивались и за счет средств бюджета и из внебюджетных источников. Об этом 19 ноября сообщила руководитель управления экологии Наталья Ветер.

В этом году новые зеленые насаждения появились на территориях 37-ми зеленых зон общего пользования, на 152-х дворовых территориях многоквартирных жилых домов, на территориях 80-ти детских садов и школ, на 26-ти улицах частного сектора.

– В текущем году в целях улучшения приживаемости саженцев деревьев и их качественных характеристик увеличены объемы посадки крупномерных насаждений высотой 2,5-3,5 метра с закрытой корневой системой. Посадка насаждений данной категории позволяет добиться практически 100-процентной приживаемости деревьев и соответствующего декоративного вида территорий общего пользования, - рассказала руководитель городского управления экологии Наталья Ветер.

Всего в 2018 году проведена посадка более 720 крупномерных саженцев высотой 2,5-3,5 метра с закрытой корневой системой. Для сравнения в предыдущие годы в городе высаживалось не более 500 таких саженцев. В первую очередь посадки крупномерных насаждений выполнены на магистральных улицах.

Выполнено озеленение 16 зон общего пользования, таких как парк Патриотов и имени Дурова, скверы Комсомольский, «Их именами названы улицы», Чижовский, им. Калашникова, «У озера», «Чайка», «Каскад» и других.

За счет внебюджетных источников выполнено комплексное озеленение Советской площади, сквера Ученых, бульвара «Есенинская аллея».

Сергей Петрин, первый заместитель по городскому хозяйству, добавил, что сейчас ведется благоустройство общественных пространств на улице Димитрова и у здания музея «Арсенал».