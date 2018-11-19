2018-11-19T20:02:13+03:00
Спорт

Воронежский спорткомплекс «Энергия» реконструируют в «Гран-При» к 2020 году

Под одной крышей будут площадки более чем для 20 видов спорта
Виктор ЛЕВШАКОВ
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К 2020 году планируется завершить реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса «Энергия», что расположен в Ленинском районе. Объект станет универсальной площадкой для проведения тренировочных занятий более чем по 20видам спорта. Называться спортивный центр будет спортивный центр «Гран-При».

Руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин напомнил, что на модернизированном скалодроме в Воронеже в этом году принимали чемпионат России по скалолазанию. В октябре 2019 года здесь будут принимать первенство Европы по данному виду спорта.

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