В 2019 году в Воронеже построят два зала для спортивной борьбы

СЕГОДНЯ 19:52 2018-11-19T19:53:27+03:00

В 2018 году на строительство и реконструкцию физкультурно-спортивных сооружений было выделено 234,5 млн.рублей Фото: с сайта мэрии Воронежа

Кроме того, частные инвестиции будут привлечены для строительства футбольных манежей

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В 2019 году до начала учебного года планируется завершить строительство двух залов спортивной борьбы на территории школ №23 и №75, а также физкультурно-оздоровительного комплекса у гимназии №7. Об этом 19 ноября на еженедельном планерном совещании рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин.

Вообще на начало 2018 года в Воронеже насчитывалось 1486 спортивных сооружений, из них 1 226 находится в собственности города. В этом году построено 11ФОКОТов (7 из которых муниципальные).

На территории спортшколы № 12 на улице Херсонской оборудована лыжероллерная трасса протяженностью 600 метров. Данный объект планируется использовать в качестве отправной точки для развития инфраструктуры микрорайона.

По программе «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году на строительство и реконструкцию физкультурно-спортивных сооружений выделено 234,5 млн.рублей (165 –средства облбюджета, 69,5 – бюджет Воронежа).

– В 2018 было выделено 8,3 млн. рублей из бюджета городского округа на капитальный и текущий ремонт 19 объектов спорта. Например, во дворце спорта «Юбилейный» капитально отремонтирована кровля, спортивная площадка в парке «Танаис», приведен в порядок зал бокса на Новосибирской и так далее, – рассказал Александр Бахтин.

Частными инвесторами за год оборудовано три тира, построены один каток и семь теннисных кортов. Планируется привлечь бизнес и для возведения трех футбольных манежей в Левобережном и Железнодорожном районах. В стадии завершения находится строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном в парке «Южный».