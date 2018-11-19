Воронежуам представят "Пространство времени"

СЕГОДНЯ 19:48 2018-11-19T19:52:32+03:00

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29 ноября в музее имени Крамского откроется выставка «Пространство времени». В ней соединят работы двух художников. Татьяна Назаренко представит более 50 работ – живопись и инсталляции, а Игорь Новиков - 15 живописных полотен.

Творчество Татьяны Назаренко - о людях. Все ее картины просто заполнены людьми, которые куда-то спешат, размышляют, купаются, празднуют, танцуют, разговаривают - делают все то, что свойственно всем нам. Все ее персонажи принадлежат различным социальным мирам, но их образы по-человечески схожи, уязвимы и узнаваемы.

Картины Татьяны Назаренко хранятся в крупнейших музея Москвы и Санкт-Петербурга, Национальном музее «Женщины в искусстве» и Национальном еврейском музее в Вашингтоне, Музеях современного искусства в Софии и Будапеште, в Хельсинки, Пекине, Берлине, Братиславе и других художественных музеях мира и России, а также в частных коллекциях Германии, США, Финляндии, Японии, Франции, Швейцарии, Англии, Италии, Австрии, Голландии.

Игорь Новиков принадлежит к генерации московских художников-нонконформистов, чье творческое становление пришлось на эпоху развала Советского Союза. Он наблюдает за миром и в своих картинах отображает его изменения при помощи собственного изобретения - пиктограмм, которые искусно вписывает в свои полотна. По замыслу художника, пиктограммы на фоне мотивов картин великих классических мастеров являются символами сегодняшней действительности, определяют жизнь людей в современном мире, в то же время, сравнивая духовные ценности, которыми измеряется жизнь человека.

Работы Игоря Новикова находятся в музеях и частных коллекциях многих стран мира и продаются через такие аукционные дома, как Сотбис, Филлипс Де Пюри, Бонхамс в Лондоне и Нью-Йорке и Коллер в Цюрихе.

Выставка продлится до 20 января.