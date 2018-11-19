Воронежские подростки угоняли и разбивали машины

СЕГОДНЯ 18:45 2018-11-19T18:46:44+03:00

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В Воронеже оперативники задержали банду угонщиков. В начале ноября с улиц города исчезли несколько машин марки ВАЗ. 10 ноября хозяин не обнаружил свою «пятерку» на Саратовской, 6. Правоохранители обнаружили машину недалеко от места угона с разбитой фарой и без аккумулятора.

А в ночь на 15 ноября угнали «семерку» и «шестерку» - на ул.Щербакова, 41 и на ул.Краснознаменной, 111. Оба автомобиля обнаружили также со следами ДТП.

Горе-угонщиками оказались подростки: задержали ребят 10, 12 и 15 лет (они состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних) и 18-летнюю девушку. Правонарушители признались, что «просто хотели покататься по городу». Но не справились с управлением, врезались в ограждение.