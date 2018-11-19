2018-11-19T18:09:19+03:00
Общество

В Воронежской области родители пожаловались на холод в детском саду

Температура воздуха там была ниже нормы, из-за этого дети часто болели
Ярослав ИВАНОВ
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Родители в Верхнем Мамоне считают, что их дети часто болеют простудой из-за неподобающих условий в детском саду №1. Взрослые написали жалобы в прокуратуру, чтобы ведомство разобралось в проблеме холода в помещениях образовательного учреждения.

Прокурорские сотрудники обнаружили, что в игровых и спальных помещениях детского сада температура воздуха действительно ниже установленной нормы, она составляла 16-17 градусов.

- Директора образовательного учреждения обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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