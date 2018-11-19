Знак «Остановка запрещена» появится на одной из улиц Воронежа
Конечно же, его будет сопровождать и его коллега-знак «Работает эвакуатор»
Так будет организовано движениеФото: предоставлено мэрией Воронежа.
Изменить размер текста:
На улице Солнечной будут установлены новые дорожные знаки. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.
Так, в администрации города водителей призывают быть внимательнее: на улице Солнечной в районе дома №29 появятся знаки – «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Одностороннее движение».