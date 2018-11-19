Знак «Остановка запрещена» появится на одной из улиц Воронежа

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-19T17:58:10+03:00

Так будет организовано движение Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Конечно же, его будет сопровождать и его коллега-знак «Работает эвакуатор»

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На улице Солнечной будут установлены новые дорожные знаки. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Так, в администрации города водителей призывают быть внимательнее: на улице Солнечной в районе дома №29 появятся знаки – «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Одностороннее движение».