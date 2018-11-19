В Воронежской области рыбак провалился под лед

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-19T17:53:20+03:00

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Тонкая корочка льда уже появилась на многих водоемах Воронежа и области. К сожалению, есть и первые пострадавшие, кто, не достаточно оценив ситуацию, провалился под лед. Одной из жертв своей же беспечности стал житель Панинского района. Об это 19 ноября на планерке в мэрии рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук.

Само ЧП случилось 14 ноября. Мужчина выбрался порыбачить в родном поселке Тойда. Он никак не ожидал, что зимняя рыбалка неожиданно превратится в зимнее плаванье. К счастью, все обошлось. Незадачливого рыбака удалось спасти.

Но не только страсть к рыбалке подталкивает взрослых мужчин на только-только сформировавшийся лед. Спешат и дети: так на днях сразу 11 школьников спасатели заметили катающимися на коньках по тонкому льду водохранилища.