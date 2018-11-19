Чиновники объяснили, почему в Воронежской области урезали прожиточный минимум детям

СЕГОДНЯ 17:17 2018-11-19T17:53:42+03:00

По их словам, это связано с сезонным уменьшением цен на овощи и фрукты

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В департаменте социального труда и занятости населения Воронежской области рассказали, почему в третьем квартале 2018 года на 129 рублей снизился прожиточный минимум для детей:

- Дело в том, что для его подсчета используется методика, единая для всех субъектов Российской Федерации. За основу при этом берется стоимость минимального продуктового набора, зависящая от сезонного повышения или понижения цен. А в третьем квартале традиционно падают цены на овощи и фрукты. В Министерстве труда, насколько мы знаем, собираются эту методику менять. Видимо, больше будут учитывать цены на промтовары, а также на услуги.

В департаменте социальной защиты удивлены ажиотажем из-за понижения прожиточного минимума:

- Это сезонное понижение происходит из года в год, лет пять как минимум, а может и больше. На размер некоторых ежемесячных пособий это, конечно, влияет. С другой стороны, во втором квартале прожиточный минимум - самый высокий в году. То есть, в одном месяце люди получают побольше, в другом – поменьше.