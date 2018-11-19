В Воронеже нашли незарегистрированную газовую автозаправку

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-19T17:10:52+03:00

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Прокуроры нашли в Ленинском районе Воронежа опасную заправку: на ул. Ворошилова, 45а эксплуатируется АГЗС без документов.

- Опасный производственный объект не зарегистрирован в соответствующем государственном реестре. У эксплуатирующей организации отсутствует договор на аварийное обслуживание станции с профессиональной аварийно-спасательной службой, а так же не имеется положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, необходимых производственных и должностных инструкций, графиков технического обслуживания и ремонта. Кроме того, вскрыты нарушения при процедуре ввода АГЗС в эксплуатацию, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Прокуратура района обязала директора АГЗС устранить нарушения закона.