Председатель Воронежской облдумы рассказал о механизмах взаимодействия власти и бизнеса в регионе
Владимир Нетёсов принял участие в работе V Воронежского форума предпринимателей, который прошел 16 ноября
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Участниками форума стали около 2,5 тысяч человек из разных регионов России. Поприветствовав участников и гостей форума от имени депутатов регионального парламента, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что пять лет назад областная Дума вместе с правительством области, Торгово-промышленной палатой, «Опорой России» была одним из инициаторов создания этой независимой дискуссионной площадки. За эти годы форум стал одной из главных площадок для открытого диалога власти, бизнеса и общества.