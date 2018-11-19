Председатель Воронежской облдумы рассказал о механизмах взаимодействия власти и бизнеса в регионе

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-19T16:34:25+03:00

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Участниками форума стали около 2,5 тысяч человек из разных регионов России. Поприветствовав участников и гостей форума от имени депутатов регионального парламента, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что пять лет назад областная Дума вместе с правительством области, Торгово-промышленной палатой, «Опорой России» была одним из инициаторов создания этой независимой дискуссионной площадки. За эти годы форум стал одной из главных площадок для открытого диалога власти, бизнеса и общества.

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